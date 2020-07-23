بعد إعلان استخدامها إبريل المقبل.. كل ما تريد معرفته عن البطاقات اللاتلامسية

تفقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أمس، مركز إصدّار بطاقات الدفع الإلكتروني التابع للبريد المصري، والذي يعد أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بجميع أنواعها، كما تفقد المطابع الرقمية والتي تتمتع بأحدث البرامج والأجهزة ومعدات الطباعة.

وترصد الوطن خلال التقرير التالي أبرز الأسئلة الشائعة حول البطاقات اللاتلامسية، وفقا لما أعلنته "ماستركارد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

آلية عمل البطاقات اللاتلامسية

ـ تستخدم الميزة اللاتلامسية شريحة حاسوب مدمجة وهوائي تردد لاسلكي، بعد تمرير البطاقة اللاتلامسية أو الجهاز الخاص عند جهاز الكاشير، يتم إرسال تفاصيل الدفع بشكل لاسلكي إلى شبكة ماستركارد، وفي حال استخدام الهاتف المحمول، سيصلك بعد لحظات إشعار تأكيد بإتمام الدفع .

الخطوات المتبعة حال فقدان أو سرقة بطاقتي اللاتلامسية أو الجهاز الخاص بك

ـ في حال فقدت البطاقة أو الشك بأية تعاملات غير مصرح بها على حسابك الشخصي، توقف عن استخدام بطاقتك اللاتلامسية أو الجهاز الخاص بك واتصل فوراً بالمؤسسة المالية المصدّرة للبطاقة، و في حال كنت لا تعرف رقم الجهة المصدّرة لبطاقتك، اتّصل بماستركارد لتساعدك على إيجاد المعلومات التي تحتاجها.

طريقة عمل التقنية اللاتلامسية في الأجهزة المحمولة

ـ يجب على المستخدمين إتباع الإرشادات التي يتلقونها من أجهزتهم عند الدفع، والتي تختلف حسب نمط الجهاز المستخدم، ثم تمرير الجهاز الخاص بهم بالشكل الصحيح فوق محطة الدفع، كما يتوجب على المستخدم إثبات هويته على جهاز المحمول الخاص به عبر إدخال رمز التعريف الشخصي الخاص به أو عن طريق التعريف البيومتري أو النمطي.

ضوابط تأمين التعاملات باستخدام البطاقات اللاتلامسية

ـ تتم معالجة المعاملات اللاتلامسية عبر نفس شبكة الدفعات المالية التي تعالج ملايين العمليات المالية لبطاقات ماستركارد ذات الشريط المغناطيسي و البطاقات الذكية كل عام، تم تصميم نظام الحماية للميزة اللاتلامسية ليضمن:

1ـ الحماية من محاولات التزوير.

2ـ تطبيق آلية عدم التكرار بفعاليّة للتعاملات اللاتلامسية.

3ـ الحد من خطر الالتقاط الغير قانوني للبيانات الخاصة بالميزة اللاتلامسية من قبل المحتالين في مختلف الأماكن.

4ـ سيدفع المستهلك ثمن مشترياته مرة واحدة فقط حتى في حال مرَّر البطاقة أكثر من مرة عن طريق الخطأ.

4ـ ستتجنّب المشتريات غير المقصودة، إذ يجب أن تكون بطاقتك أو جهازك اللاتلامسي قريب جداً من الجهاز القارئ أثناء قيامك بالدفع عند الكاشير.

مميزات استخدام البطاقات اللاتلامسية

ستشعر وكأنك تمتلك الفكة أينما ذهبت، فلا داع للقلق بشأن حمل النقود أو البحث عن العملات المعدنية.

ستتمتع بالتحكّم الكامل إذ ستبقى بطاقتك أو جهازك المزودين بالميزة اللاتلامسية في يديك طوال الوقت أثناء القيام بعملية السداد عند الكاشير

ستتمكن من متابعة مشترياتك بشكل أفضل مقارنةً بالدفع النقدي.

إنها خدمة سريعة ومثالية في الأماكن التي تكون فيها على عجلة من أمرك، مثل الملاعب، مطاعم الوجبات السريعة، محطات البنزين والكثير غيرها.

وكان صرح رئيس هيئة البريد المصري، أن إصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية لأول مرة في أبريل القادم.