لأول مرة.. هيئة البريد تعلن إصدار "البطاقات اللاتلامسية" أبريل المقبل

تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، مركز إصدّار بطاقات الدفع الإلكتروني التابع للبريد المصري، والذي يعد أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بجميع أنواعها، كما تفقد المطابع الرقمية والتي تتمتع بأحدث البرامج والأجهزة ومعدات الطباعة.

وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأنَّ الهدف من إنشاء مركز بطاقات البريد المصري، هو تلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أنَّ الطاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى نحو 60 ألف بطاقة يومياً بما يعادل أكثر من 20 مليون بطاقة سنوياً.

وأوضح أنَّ مركز بطاقات البريد المصري يتميز بأنَّه الوحيد في مصر الذي يحتوي على نظامين "In line" يعملا على تشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات، مشيراً الى انه من المقرر البدء في إصدّار البطاقات اللاتلامسية (Dual Interface) لأول مرة للهيئة القومية للبريد شهر أبريل المقبل.

وأضاف أنَّ مطابع البريد تعد من أهم المطابع في مصر والشرق الأوسط ولديها من الإمكانيات والمقومات التي تجعلها ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة في مصر، بالاعتماد على نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة الرقمية، حيث أنَّها تستطيع طباعة جميع أنواع الطباعة وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة مثل "الطوابع والشيكات"، إضافة لأحدث منظومة برمجيات للتحكم الكامل بإدارة المطابع والتي تشمل التحكم في عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج والتحكم وجودة الألوان وحتى المراحل النهائية للمنتج.

وفي نهاية الجولة، توجه "فاروق"، بالشكر والتقدير لجميع العاملين في مختلف القطاعات، خاصة العاملين بمكاتب البريد لما يبذلوه من جهد في خدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.