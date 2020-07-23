إزالة شادر للأضاحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بالعمرانية

أكد محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، أنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بحظر ومنع إقامة شوادر الأضاحي بالميادين والطرق العامه تم إزالة شادر معد للأضاحي بشارع اللواء فاروق الصاوي من شارع الشعب، لافتا إلى أنه تم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، وجار تحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفة.

وأشار نور الدين، إلى استمرار الحملات لمواجهة الاشغالات وظاهرة المباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.