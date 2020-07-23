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محمود مسلم

إزالة شادر للأضاحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بالعمرانية

كتب:

سلامة عامر
07:28 م | الخميس 23 يوليو 2020
إزالة شادر للأضاحي واتخاذ الاجراءات القانونية بالعمرانية

إزالة شادر للأضاحي واتخاذ الاجراءات القانونية بالعمرانية

أكد محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، أنه بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بحظر ومنع إقامة شوادر الأضاحي بالميادين والطرق العامه تم إزالة شادر معد للأضاحي بشارع اللواء فاروق الصاوي من شارع الشعب، لافتا إلى أنه تم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، وجار تحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفة.

وأشار نور الدين، إلى استمرار الحملات لمواجهة الاشغالات وظاهرة المباني المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

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