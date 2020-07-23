إزاي تحصل على تمويل من "تنمية المشروعات" بنظام المرابحة الإسلامية؟

يلجأ الكثير من الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم إلى الاقتراض للحصول على تمويل مناسب للمشروع، ويبحث الكثير منهم على تلك الأنظمة ذات المرابحة الإسلامية لتجنب أي من الشبهات.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات قرض الصيغة الإسلامية، حيث يحصل العميل بمقتضى نظام البيع بالمرابحة على التمويل لشراء رأس المال العامل أو لشراء الآلات والمعدات أو آلات ومعدات، ويبدأ مبلغ الاقتراض والذي يتحدد حسب المشروع من 10 آلاف جنيه مصري، ويصل حتى 3 مليون جنيه للمشروعات التجارية، و5 مليون جنيه للمشروعات الصناعية، و10 مليون جنيه لمجال الطاقة المتجددة.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة بنظام المرابحة الإسلامية، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما وأن يكون لديه حسن سير السلوك.

- أن يكون العميل متفرغا للمشروع وإدارته وأن يكون متواجداً بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.

- توافر تلك الشروط في العملاء أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات فيجب توافر تلك الشروط فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

المستندات المطلوبة

- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21 ألفا.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط.

- مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض

- إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

- صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

- استيفاء إقرار من المقترض يفيد عدم التوظف وكذا عدم وجود مستحقات ضريبية.