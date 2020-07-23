صورة.. العثور على درون محملة بقنبلة في العاصمة العراقية

أعلنت السلطات العراقية، اليوم، العثور على طائرة مسيّرة تحمل قنبلة في العاصمة "بغداد"، وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوازرة الداخلية عثرت على الطائرة المسيرة فوق إحدى البنايات في منطقة الجادرية ببغداد، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ولا تبعد هذه المنطقة كثيرا عن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، وأضافت خلية الإعلام، أن الطائرة كانت تحمل قنبلة تزن كيلوجرامين من المتفجرات، مشيرة إلى أنه تم تفكيك القنبلة والطائرة المسيرة.

وفتحت السلطات الأمنية في العراق تحقيقا في الأمر، ولم يتحدث البيان عن اعتقال مشتبه أو توجيه الاتهام إلى جهة ما.

وتتعرض المنطقة الخضراء في وسط بغداد من فترة إلى أخرى لسقوط صواريخ كاتيوشا، كان آخرها الأسبوع الماضي.

وتضم المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، مقار المؤسسات الحكومية العراقية، وسفارة الولايات المتحدة.

وتعرضت المصالح الأمريكية في العراق إلى 36 هجوما صاروخيا منذ أكتوبر الماضي، تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف ورائها.