وائل عبدالعزيز يقاضي ريهام سعيد وإدوارد بتهمة السب والقذف

تقدم الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، بدعوى قضائية قُيد برقم 29210 بتاريخ 16/7/2020 عرائض ‏المكتب الفنى ضد الإعلامية ريهام سعيد يتهمها بالسب والقصف على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.‏

كما تقدم عبد العزيز بدعوى قضائية أخرى برقم 29211 بتاريخ 16/7/2020 عرائض المكتب الفنى ضد الفنان إدوارد يتهمه كذلك ‏بالسب والقذف فى البرنامج الذى يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.‏

من ناحية أخرى يستحضر وائل عبدالعزيز شخصية الفنان الراحل فاروق الفيشاوى فى "المشبوه" فى دوره الذى يلعبه فى فيلم ‏‏"الهجام" المقرر طرحه قريبا، إذ يجسد عبد العزيز دور ضابط أقرب لنفس الشخصية التى لعبها الفيشاوى فى المشبوه.

كما يشارك عبدالعزيز فى فيلم "شريط 6" بطولة الفنان خالد الصاوى، وخالد أنور، ويلعب الأخير دور شاب يعيش بمفرده فى منزله ‏ويواجه العديد من المواقف فى حياته، تنقلب حياته حين يتهم فى قضية قتل ويدخل السجن ليقابل وائل عبدالعزيز "مسجل خطر الذي اعتاد على الحبس بين وقت وآخر، ويدور بينهما حوار طويل يطمئنه الأخير بأن قضيته "فشنك" ولا ‏يوجد أى دليل على إدانته‎.‎