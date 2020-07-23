مطار طابا الدولي يستقبل أولى الرحلات السياحية قادمة من بولندا

يستقبل مطار طابا الدولي الأربعاء المقبل، أولى الرحلات الدولية السياحية قادمة من "بولندا" وذلك في إطار عودة الحركة الجوية بالمطارات المصرية، وتشغيل الفنادق بالمناطق السياحية وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

واتخذت وزارة الطيران المدني كل الإجراءات الاحترازية داخل مطار طابا الدولي، وذلك استعدادا لاستئناف الحركة الجوية واستقبال أولى الرحلات، حيث طبقت عدة إجراءات احترازية مشددة داخل المطار، وقامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتزويد المطار بمنظومة كاميرات حرارية تعمل إليكترونياً للكشف على درجة حرارة الركاب، كما تم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي داخل صالات السفر والوصول، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات الجمهورية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، بالإضافة إلى أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات بشكل دوري.