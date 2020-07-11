وزير الطيران: لا مانع من تشغيل مطار طابا شرط مساهمة المستثمرين

صرح الفريق محمد منار، وزير الطيران، أنه ليس لديه أي موانع من تسيير عدد من الرحلات لمطار طابا شريطة مساهمة المستثمرين فى تلك الرحلات حتى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقال "متار"، إن الوزارة تسعى بكل الطرق لتوفير أفضل خدمة السياح من خلال تسهيل الإجراءات في المطارات، معلنا أن تشغيل المطارات وفتح الرحلات الدولية سوف يؤدي إلى عودة السياحة تدريجيا إلى المدن السياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع مستثمري طابا نويبع بحضور وزير الطيران ومحافظ جنوب سيناء في أحد فنادق طابا.

وتناول المؤتمر الذي حضره مستثمرو طابا نويبع، مناقشة عدد من المشكلات والمعوقات التى أثرت بالسلب على حركة تنشيط السياحة فى تلك المنطقة، وجرى طرح عدد كبير من المشكلات والمعوقات والتى تبلورت فى عدة نقاط منها تقنين أوضاع المخيمات وتفعيل رحلات الطيران إلى مطار طابا وتطوير الطريق البرى ورفع كفاءة الخدمات الطبية والترفيهية والمطالبة بوضع رؤية تنموية من قبل الدولة تجاة تنشيط السياحة فى نويبع وطابا.

ومن أهم المشكلات التي جرى طرحها على الوزير هي الديون المتراكمة على عدد من المستثمرين نتيجة عوامل خارجية مثل السيول والأحداث الدولية وفيروس كورونا وغيرها مما أدى إلى انحسار السياحة عن تلك المنطقة، وقلة أعداد السياح الوافدين.

في نفس السياق طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل لجنة من قبل التنمية السياحية والمحافظة لحصر المخيمات ومعرفة المستوفى الشروط والمخالف، قائلا إن المحافظة ستمد يدها لكل ملتزم وستضرب بيد من حديد على كل متعد على أرض الدولة.

وأشار وزير السياحة أنه بصدد دراسة ووضع حلول لعدد من المشاكل بالتعاون مع الوزرات الأخرى المعنية وأنه سيرفع مشكلة الديون إلى المستويات الأعلى في الدولة لدراسة تلك الحالات التى أضيرت بطرق غير مباشرة والوصول إلى حلول ترضى كل الأطراف.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قام بأول زيارة رسمية لمدن دهب ونويبع وطابا يومي الخميس والجمعة الماضيين، يرافقه الطيار محمد منار وزير الطيران حيث تفقدا مطار شرم الشيخ الدولي والإجراءات الاحترازية التي تتم لمواجهة فيروس كورونا، وقاما بزيارة لبعض الفنادق علي مدار يومين في مدن خليج العقبة دهب، نوببع، طابا.

والتقي وزير السياحة مجموعة من السياح واطمئن علي الإجراءات الاحترازية التي تجري داخل الفنادق للحد من انتشار فيروس كورونا.