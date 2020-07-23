الكويت: إقامة صلاة العيد بجميع المساجد

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقة مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

وأضاف المزرم، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أنه في إطار موافقة المجلس على الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من الثلاثاء المقبل، زيادة نسبة العاملين المنتظمين في العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص الى أقل من 50%.

وأضاف المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على فتح الزيارات بدور الرعاية الاجتماعية، وإعادة استئناف العمل في الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، بالإضافة إلى عودة العمل لسيارات الأجرة، مع السماح لراكب واحد فقط.

وكان المزرم، أعلن في وقت سابق، اليوم، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على تعديل مواعيد الحظر الجزئي اعتبارا من الثلاثاء المقبل، ليصبح من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 3 فجراً، على أن يتم مراجعة القرار في أول إجتماع لمجلس الوزراء، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا رفع العزل عن منطقة الفروانية، اعتبارا من الساعة الخامسة فجر يوم الأحد المقبل.