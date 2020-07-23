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محمود مسلم

الجيش الوطني الليبي: تركيا عاجزة عن التقدم في سرت والجفرة

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(وكالات)
09:13 م | الخميس 23 يوليو 2020
الجيش الوطني الليبي

الجيش الوطني الليبي

قال الجيش الوطني الليبي لقناة "العربية" الإخبارية، إن تركيا عاجزة عن التقدم في سرت والجفرة.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن قواته نشرت منظومة صواريخ دفاعية حول سرت لصد أي هجوم.

وأوضحت قناة "العربية الحدث"، أن منظومة الصواريخ هدفها حماية المجال الجوي لمدينة سرت من أي اعتداءات، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأسقط الجيش الوطني الليبي عشرات الطائرات المسيرة التركية قرب سرت خلال الأشهر الأخيرة، وكان آخر الطائرات التي أسقطها الجيش، اليوم، حيث كانت تقوم بمهام استطلاعية غرب مدينة سرت.

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