بحرية الجيش الوطني الليبي تحذر تركيا: نستهدف أي قطعة معادية تقترب من سواحل البلاد

حذرت بحرية الجيش الوطني الليبي، تركيا من الاقتراب من سواحل البلاد، وقالت "لدينا الإمكانات لدحر أي عدو يقترب من سواحلنا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال مدير التوجيه المعنوي لبحرية الجيش الوطني الليبي، في كلمة، "قادرون على استهداف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

وأوضحت بحرية الجيش الوطني الليبي: "سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر بالجيش الوطني الليبي لـ"الوطن"، إن قوات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط طائرة تركية مسيرة ثانية فوق مدينة "سرت" منذ قليل بعد نحو ساعة من إسقاط طائرة أخرى.

وأضافت المصادر أن الطائرتين التركيتين المسيرتين يبدو أنهما كانتا تقومان بمهمة استطلاع فوق المدينة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي بينما ترغب تركيا وميليشياتها في اقتحام المدينة.

وحذر الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر من مغبة الاستمرار في التدخل في الشأن الليبي، مؤكدا استعداده للتصدي ودحر الميليشيات المدعومة من "أنقرة"، في ظل تحركاتها العسكرية قرب مدينة "سرت" الاستراتيجية.