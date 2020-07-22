"المسماري": الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني الليبي جاهز وقادر على تحرير الوطن من الغزاة والمجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي، أن الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات.

وأشار المتحدث العسكري الليبي، إلى أنه لايمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية.

اللواء المسماري: احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها

تابع اللواء المسماري: "احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتزمنا بها منذ الشهر الماضي".

وأكد أن هدف الجيش الوطني الليبي كان دائماً تثبيت الأمن في كافة ربوع الوطن.