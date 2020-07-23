"الصحة العالمية" ترصد انتقالا مكثفا لكورونا في دول قليلة نسبيا

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، أن المنظمة ترصد انتقالا مكثفا لوباسء كورونا المستجد "كوفيد 19" في عدد قليل نسبيا من البلدان، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال جيبريسوس في إفادة إفتراضية في جنيف "ما نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان"، مضيفا إن"ثلثا الحالات جميعها من عشر دول، قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من 3 دول فقط".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

وتابع جيبريسوسقائلا "أعرف وضعك هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك لحظر الإصابة؟".