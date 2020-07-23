"مصايف الإسكندرية": محاضر الشرطة تثبت أن ضحايا شاطئ الصفا تسللوا فجرا

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة من خارج الإسكندرية يؤكد عدم استيعاب المواطنين للإجراءات التي اتخدتها الدولة في شاطئ "الصفا" بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن محاضر الشرطة أثبتت غرق الأشخاص الساعة 6 صباحَا، ما يشير إلى مجيئهم قبل هذا الوقت، موضحًا أن الشاطئ الذي حدثت به حالات الغرق اليوم، شهد حضورًا مميزًا من محافظ الإسكندرية خلال الشهر الماضي، وقام بنفسه بمنع المواطنين من نزول البحر.

وأكد أن الضحايا تسللوا للشاطئ فجرًا في ظل عدم وجود خدمات للإنقاذ بهذا التوقيت، مشيرًا إلى انتشال جثمانيّن من البحر، بينما تقوم الجهات المعنية بمحاولة انتشال الجثمانيّن الباقيين.

وتابع: "الحل هو هيكون فيه استهداف لقوات الشرطة مع الجهات المعنية وهننزل بكل قوتنا علشان نحط أيدنا على شواطئ من الفجر لمطلع الشمس، وده تحميل كبير على الأجهزة الأمنية، وشاطئ النخيل فيه 40 موظف بيغطوا على مدار اليوم ومحدش قادر ينزل شاطئ النخيل، والمشكلة في شواطئ غرب الإسكندرية لأنها ملهاش سور أو بوابات ومنها للبيوت مباشرة، وهنكثف الفترة اللي جاية تاني لحد ما الأمور تعدي على خير".