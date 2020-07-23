الجامعة العربية تشارك في اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، في الاجتماع الرابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز والأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، هيلجا ماريا وبمشاركة ممثلين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أعضاء عملية برلين حول ليبيا.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، رئيس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية، إنه جرى خلال الاجتماع، استعراض وتقييم نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية وفي مجال حقوق الانسان بليبيا، إضافة إلى تشجيع عمل اللجنة العسكرية "5+5" للوصول إلى ترتيبات مقبولة بشأن وقف إطلاق النار، وكذلك مناقشة السبل الممكنة لدعم استئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد زكي، خلال مداخلته في الاجتماع، على ثوابت موقف الجامعة العربية من الوضع في ليبيا، مشددا على أن الأولوية في ظل الوضع الحالي تكون لوقف إطلاق النار، ودعم الشروع بحوار سياسي جاد بين الفرقاء الليبيين، مع ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي بكافة أشكالها.