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محمود مسلم

انتخاب باكستان لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

كتب:

(أ.ش.أ)
10:50 م | الخميس 23 يوليو 2020
انتخاب باكستان لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

انتخاب باكستان لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

أعلنت باكستان عن انتخاب سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة "منير أكرم" بالإجماع، اليوم، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وذلك للفترة 2020-2021.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي سيترأس فيها الباكستاني منير أكرم المجلسَ الدولي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2005، وفقا لما ذكرته قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم.

جدير بالذكر، أن باكستان تم انتخابها لهذا المنصب 6 مرات حتى الآن.

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