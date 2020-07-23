انتخاب باكستان لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

أعلنت باكستان عن انتخاب سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة "منير أكرم" بالإجماع، اليوم، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وذلك للفترة 2020-2021.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي سيترأس فيها الباكستاني منير أكرم المجلسَ الدولي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2005، وفقا لما ذكرته قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم.

جدير بالذكر، أن باكستان تم انتخابها لهذا المنصب 6 مرات حتى الآن.