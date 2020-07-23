الولايات المتحدة: اعتقال 3 صينيين لقيامهم بتزوير تأشيرات سفر

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن الولايات المتحدة اعتقلت 3 مواطنين صينيين لقيامهم بتزوير تأشيرات سفر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشارت العدل الأمريكية، إلى أن الصيني المشتبه بالتجسس موجود في قنصلية سان فرانسيسكو، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج وين بين"، قال في وقت سابق، اليوم، إن مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية هو افتراء خبيث.

وجاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.