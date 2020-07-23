رئيس "الإنقاذ البحري": نتعرض للغرق خلال البحث عن الجثامين

قال الكابتن مروان الغزالي، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري، إن السبب وراء تمزيق جثمان الشاب شادي الذي غرق مع 10 آخرين بشاطئ النخيل، هو التيارات الشديدة وارتفاع الأمواج ووجود حواجز صخرية بشاطئ النخيل.

وأضاف "الغزالي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "تعرضنا لأكثر من حالة غرق خلال محاولة البحث عنه على مدى 13 يوما".

وتابع: "المواطنون يعلموا بعدم وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، نظراً لوجود قرار من الحكومة المصرية بغلقها، وعليهم أن يكونوا حريصين على حياتهم".