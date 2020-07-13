سر كثرة حوادث الغرق في شاطئ النخيل: "فتحات بتشفط المواطنين"

قال حازم فاروق، رئيس جمعية 6 أكتوبر بالإسكندرية، خلال حديثه عن شاطئ النخيل، الذي لقبه البعض مؤخرًا بـ "شاطئ الموت"، إن الجمعية غير مسئولة عن الشاطئ بل تحول إلى شاطئ عام تعمل محافظة الإسكندرية على تأجيره، مؤكدًا أن المدينة المسؤول عنها الجمعية كانت قبل 2011 محاطة بأسوار وبوابات ولكن تم إزالتها بعد أحداث 25 يناير.

ورفض "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، تسمية شاطئ النخيل بشاطئ الموت، بل ذكر أنه شاطئ للحياة، والمحافظة المسؤولة عن الشاطئ وليس الجمعية، والمدينة طالها ما طال الجميع في 2011.

وتابع: "المخالفات في البناء أصبحت بالآلاف وتحولت الفيلات التي كانت مكونة من طابقين إلى شقق صغيرة".

فيما علق محمد حمدي، عضو الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر، خلال مداخلة مشتركة، أن الحاجز الإسمنتي به أخطاء هندسية تسبب في عمل آبار والتسبب في كثرة حالات الغرق، "الحاجز فيه فتحات بتشفط المواطنين".