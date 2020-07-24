رسائل حب ودعم من الفنانين للسورية شكران مرتجي: "أحبابك كتار"

حرصت الفنانة السورية شكران مرتجي، على شكر كل من اطمئن عليها بعد إجرائها عملية استئصال المرارة.

كانت الفنانة أحلام، قد نشرت رسالة حب ودعم إلى الفنانة السورية، عبر تويتر، قالت فيها "ألف سلامة عليك يا غالية ما تشوفين شر اعتذر تو أشوف البوست أنك مريضة، حق وواجب نكلمك ونسأل عن ربي يرفع عنك ويشفيك شفاءً لا يغادر سقما والمؤمن مبتلى ولله الحمد بحبك".

وكتبت سوزان نجم الدين "الحمد الله على سلامتك وإنشاء الله بالشفاء العاجل"

وقال رامي عياش "الحمدالله على سلامتك يا وردة"

كما حرصت نجوي كرم على توجيه رسالة إلى الفنانة، "سلامة قلبك إنشاء الله ما تشوفي إلا السلامة والخير".

وكتبت أمل عرفة "ألف الحمد الله على سلامتك أحبابك كتار عم يستنو يتطمنو عليكي".

وقد أعلنت الفنانة أمل عرفة، عبر حسابها بموقع "تويتر" خضوع الفنانة لعملية جراحية لاستئصال المرارة"

شكران مرتجى ممثلة سورية من أصل فلسطيني، بدأ مشوارها الفني في أوائل تسعينيات، شاركت بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بالإضافة لتقديمها عدد من البرامج والمسرحيات، كانت بداية انطلاقتها الحقيقية من خلال الأعمال الكوميدية واشتهرت من خلال ظهورها في مسلسل يوميات جميل وهناء عندما لعبت دور السكرتيرة أمل.