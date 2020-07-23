رئيس العلمين الجديدة: نستهدف بناء ثاني أطول برج على ساحل المتوسط

كشف المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، كواليس العمل بمشروع بأبراج العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المشروع لم يتوقف يومًا واحدًا، رغم الأزمات، والعمل لمدة 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع.

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه تم الاستعانة بالخبرات الدولية العالمية، حيث يوجد 140 شركة يعملون بالعلمين الجديدة.

وأشار إلى أن أساسات الأبراج تصل لـ60 مترًا تحت سطح البحر، مضيفًا: "نعمل الآن لبناء ثاني أطول برج على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يصل لـ 200 متر و44 طابقا".

وعن إنشاء مدينة إنتاج إعلامي بالمدينة، قال :"نحن نعمل حساب مشروعات غير موجودة بالمخطط، وقادرون على استيعابها، وهي فكرة رائعة وقابلة للتطبيق بفضل مساحة المدينة".