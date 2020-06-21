الانتهاء من تنفيذ 1900 وحدة إسكان اجتماعي مميز في العلمين الجديدة

بعدما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جوا الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة العلمين الجديدة، نوضح أهم معالم ومميزات المدينة والاستثمارات المتوفرة بها.

"العلمين الجديدة" إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

ووفقا لبيانات رسمة صادرة عن وزارة الإسكان فانه تم حتى الآن تنفيذ 5 مبان فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الاسنان)، كما تم الانتهاء من تنفيذ 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعي المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها، بخلاف مشروعات الطرق، والمرافق.

كما تشمل المدينة قطاعات أخرى بجانب القطاع السكنى، وهى قطاع ساحلي مكون من حى الفنادق، و مركز المدينة، و مركز المؤتمرات. ومنطقة أثرية مكونة من متحف مفتوح، منتزه دولى، منطقة ترفيهية، فنادق، خدمات وأبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 متر.