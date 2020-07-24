سوسن بدر تكثف ساعات تصوير مسلسل "خيط حرير"

تكثف الفنانة سوسن بدر، ساعات تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير"، مع المخرج إبراهيم فخر، والفنانة مي عز الدين، والمقرر عرضه بالموسم الشتوي المقبل.

وبدأت "سوسن" تصوير العمل قبل انتشار فيروس كورونا، إلا أنها استأنفت خلال تلك الأيام، حتى يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات.

المسلسل يتضمن 35 حلقة، ويشارك فى بطولته إلى جانب سوسن بدر كل من مي عز الدين محمود عبدالمغني، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة.