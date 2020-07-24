رانيا يوسف تعلن موعد عرض مسلسل "الحرامي"

أعلنت الفنانة رانيا يوسف لجمهورها، بتغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" موعد عرض مسلسلها الجديد "الحرامي"

ونشرت "رانيا" على صفحتها صورة لها مع "بوستر" من المسلسل وعلقت عليه قائلة "يومان تفصلنا عن عرض مسلسل ⁧‫"الحرامي‬⁩" على منصة "شاهد VIP"، ابتداء من السبت المقبل. إنتاج: أمير شوقي‏إخراج: محمد سلامة".

مسلسل "الحرامي" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ10 حلقات، بطولة أحمد داش، رانيا يوسف، كارولين عزمي، رانا رئيس، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج محمد سلامة.