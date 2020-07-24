رامز جلال انتهى من تصويره.. "هيكل عظمي" يدخل مرحلة المونتاج
الفيلم هو التعاون الثالث بين رامز والمخرج محمود كريم
كتب:
ياسمين محمود
05:57 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
انتهى الفنان رامز جلال من تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي"، والذي تشاركه فيه البطولة غادة عادل.
ويخضع الفيلم خلال أيام لعملية المونتاج، استعدادا لعرضه في دور العرض.
وكان الفنان رامز جلال قد أعلن منذ فترة عبر "السوشيال ميديا"، أنه اختار موسم رأس السنة لعرض الفيلم "هيكل عظمي" بطولة رامز جلال وغادة عادل، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.
ويعتبر الفيلم هو التعاون الثالث بين المخرج محمود كريم ورامز جلال.