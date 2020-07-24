رامز جلال انتهى من تصويره.. "هيكل عظمي" يدخل مرحلة المونتاج

انتهى الفنان رامز جلال من تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي"، والذي تشاركه فيه البطولة غادة عادل.

ويخضع الفيلم خلال أيام لعملية المونتاج، استعدادا لعرضه في دور العرض.

وكان الفنان رامز جلال قد أعلن منذ فترة عبر "السوشيال ميديا"، أنه اختار موسم رأس السنة لعرض الفيلم "هيكل عظمي" بطولة رامز جلال وغادة عادل، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ويعتبر الفيلم هو التعاون الثالث بين المخرج محمود كريم ورامز جلال.