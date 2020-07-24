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شيرين عبدالوهاب تشكر جمهورها لوصول أغنية "مشاعر" 200 مليون مشاهدة

الأغنية كانت تتر مسلسل "حكاية حياة" منذ 7 أعوام

كتب:

ياسمين محمود
01:22 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

شكرت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جمهورها لوصول أغنية "مشاعر" 200 مليون مشاهدة.

وكتبت "شيرين"، "النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ 200 مليون مشاهدة، وكل ده بسببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم. شكراً ليكم "مشاعر‬⁩ ⁧‫"200_مليون".‬⁩

"مشاعر" هي أغنية تتر مسلسل "حكاية حياة" للفنانة غادة عبدالرازق والذي تم عرضه منذ 7 سنوات، وما زالت شيرين تحصد نجاح الأغنية.

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