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كورونا يتفشى في الهند وعدد الإصابات يقفز لـ36 ألفا في يوم واحد

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وكالات
10:19 ص | الخميس 23 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إذ رصدت 45720 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 1.24 مليون شخص، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت وزارة الصحة الهندية 1129 وفاة بالمرض أمس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصا.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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