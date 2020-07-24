قانون تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون يسهل الحصول على الجنسية الروسية حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ويتضمن عدم الحاجة للاستغناء عن الجنسية الأصلية للمتقدم، بالإضافة لتقليل المدة الزمنية التي يجب على المتقدم قضاؤها في روسيا للحصول على الجنسية.

ويسمح التعديل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بتقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية دون شرط التخلي عن الجنسية الأصلية، كما ألغى التعديل الجديد شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في روسيا، وتأكيد وجود مصدر دخل قانوني للمواطنين عديمي الجنسية الذين كانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفيتي السابق ويعيشون في أحد بلدان الجمهوريات السوفيتية السابقة دون أن يحصلوا على جنسية تلك الجمهوريات بعد الانهيار.

ويشمل القانون المتزوجين من روس أو روسيات ويعيشون في البلاد ولديهم أطفال منهم، بالإضافة للأجانب الذين يملك أحد والديهما الجنسية الروسية ويعيش في روسيا.

وجرى تخفيض قانون العمل الذي يتيح التقدم للحصول على الجنسية لخريجي الجامعات الروسية، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقع، في وقت سابق، على مرسوم يتعلق بتبسيط الإجراءات للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية للحصول على الجنسية الروسية.