الرئيس الفرنسي يقبل دعوة نظيره الروسي لزيارة موسكو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أنه سيقوم بزيارة إلى روسيا قريبًا، ليستأنف "حوار الثقة" الذي بدأه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الفرنسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "سأستأنف حوار الثقة الذي بدأ مع الرئيس بوتين في بريجانسون (المقر الرسمي الصيفي للرؤساء الفرنسيين)".

وأضاف ماكرون: "سنبحث معًا قضايا الأمن في أوروبا، والصراعات الإقليمية، والمناخ، بما في ذلك ذوبان التربة الصقيعية في القطب الشمالي"، واختتم تغريدته قائلا: "نحن نمضي قدمًا وسأذهب إلى روسيا قريبًا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى أمس الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعاه خلالها إلى زيارة روسيا.

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو: "أريد أن أؤكد مرة أخرى دعوتي إلى رئيس فرنسا، لزيارة روسيا"، كما أكد بوتين أن توحيد الجهود في مكافحة التهديدات المشتركة مهم دائمًا، ويجب على روسيا وفرنسا العمل معًا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يعرف موقف ماكرون تجاه تنظيم العمل المشترك في العديد من المجالات، مضيفًا "سندعم بقوة اقتراحاتكم. أنا متأكد من أننا سنعمل اليوم بشكل مفيد".

كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، في بيان أمس، أنّ ماكرون وافق على دعوة تلقاها من نظيره الروسي لزيارة روسيا يكون موعدها "على الأرجح" في الأشهر المقبلة، "قبل نهاية العام"، ولكنّها أوضحت أنّه سيتوجب أخذ أزمة كوفيد-19 بالاعتبار.

وأعلن الاليزيه أنّ "ماكرون أشار إلى تمسكه بهذا الحوار الذي تعززت جدواه نتيجة تسارع إعادة تشكل التوازنات الدولية على خلفية الوباء وعبر تأكيد السيادة الأوروبية".