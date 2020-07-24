وزير النقل الإيراني: اعتراض أمريكا لطائرة ركاب يمثل "إرهاب دولة"

قال وزير النقل الإيراني محمد إسلامي، إن اعتراض الجيش الأمريكي لطائرة الركاب الإيرانية في أجواء سوريا إرهاب دولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن على دول العالم والمجتمع إدانة هذا التصرف.

وأضاف وزير الطرق والتنمية الحضرية، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء: "إن تهديد المقاتلتين الأمريكيتين لطائرة ركاب عمل إرهابي"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وقدمت منظمة الطيران المدني اعتراضها على هذا السلوك إلى منظمة الطيران الدولية، وسنواصل النقاش بشكل قانوني حتى تدينه الولايات المتحدة.

وأضاف إسلامي: "هذا عمل إرهابي قامت به الحكومة الأمريكية الفاشلة والقمعية".

وتابع: "طائرة ركابنا تتحرك في مسار التجارة والممر الدوليين، وتهديد المقاتلتين الأمريكيتين كان غير قانوني وغير إنساني".

وردا على سؤال حول موعد تشكيل لجنة التحقيق في الحوادث من قبل منظمة الطيران الوطنية السورية؟ قال إسلامي: "لم يتضح بعد ما إذا كان هذا قد حدث في سوريا أو لبنان، لكن الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن تعترضا على هذا العمل".

وشدد على أنه "من المتوقع أن تصدر منظمة الطيران العالمية بيانًا ضد هذا العمل اللاإنساني للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن مقاتلتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.