منظمة الطيران المدني الدولي تعتمد التوجيهات والتوصيات الجديدة لإعادة التشغيل

اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" التوجيهات والتوصيات الجديدة لإعادة تشغيل نظام النقل الجوي الدولي، في ضوء تقرير فريق عمل استعادة الطيران التابع للمجلس "CART" في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

واشتملت الإجراءات الجديدة توصيات صادرة عن سلطات الصحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء عملية السفر، ومنها: التباعد الجسدي بالقدر الممكن، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن.

ففي كبائن الطائرات يجب ارتداء أغطية الوجه والأقنعة من قبل الركاب وعمال الطيران، والتطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر وانتقالهم، والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.

وتضم الإجراءات الجديدة تتبع جهات الاتصال للمسافرين وموظفي الطيران، وطلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، كما يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرة عبر البوابات الحكومية وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب، بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم.

وكشف التقرير، أن تأثير جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 على النقل الجوي العالمي ليس له سابقة، حيث شهدت المطارات انخفاضا بنسبة 28.4% في حجم حركة الركاب العالمية للربع الأول من العام الجاري 2020 أي ما يعادل انخفاضا قدره 612 مليون مسافر، ويتوقع أن تنخفض هذه الأحجام - حركة المرور المحلية والدولية - بنسبة 50.4 % مقارنة بالعام الماضي "2019"، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية العام، يمكن أن يصل تأثير فيروس "كورونا" على حركة الركاب الدولية "المجدولة" إلى تخفيضات تصل إلى 71% من سعة المقاعد وما يصل إلى 1.5 مليار مسافر على مستوى العالم وتواجه شركات الطيران والمطارات خسارة محتملة في الإيرادات تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي و100 مليار دولار أمريكي لعام 2020.