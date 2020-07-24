حبس شاب إخواني بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل في الشروق

قررت النيابة العامة حبس شاب إخواني بتهمة الاعتداء جنسيًا على طفل بمدينة الشروق على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف على المجني عليه لبيان ما به من إصابات.

وتعرف الطفل، 11 سنة، على الشاب واتهمه باستدرجه داخل محل والتعدي عليه جنسياً، في حين أنكر المتهم تلك التهمة.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك في عدد من مظاهراتهم خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وجرى تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون.

كما بينت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفا محمولا بحوزة المتهم، به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

كان قسم شرطة الشروق، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتعدي شاب جنسيًا على نجله، والذي يعمل (المتهم) بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

وعقب التأكد من صحة البلاغ، وتقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم والذي تبين اتهامه في القضية رقم 763 2015، انضمام لجماعة محظورة.

وبعد تفتيش المتهم عثر بحوزته على هاتف محمول يتضمن مقطع فيديو خاص يحتوي على مشاهد اعتداء جنسي على طفل آخر، وتحرر عن ذلك المحضرين رقم ( 1935 - 1935 2020) إداري قسم شرطة الشروق وتباشر النيابة تحقيقاتها في الواقعة.