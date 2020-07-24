عريس من جهة أمنية ومملكة إبليس الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "سحر العيون" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "أسوار القمر" الساعة 8 مساء، وفيلم "بلبل حيران" الساعة 10 مساء، وفيلم "دكان شحاتة" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "عريس من جهة أمنية" الساعة 4 مساء، وفيلم "البيه البواب" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "البرنسيسة" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Up الساعة 4 مساء، وفيلم Paddington الساعة 6 مساء، Paddington 2 الساعة 8 مساء، Swallows and Amazons الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مصر تستطيع" الساعة 7 مساء، عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب"الساعة" 10 مساء.