"الإفتاء" توضح أحكام الأضاحي وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أكد الدكتور محمد وسام، مدير ادارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، موضحًا أن هذه الأيام عظيمة القدر وأقسم بها الله في كتابه "والفجر وليال عشر".

وقال خلال مداخلة "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، وشاشة "ON" ، إن الله عز وجل كرمنا بهذه الأيام بأن جعل فيها شعيرة الحج ويزداد فيها قرب العباد إليه، وكثرة وجهات التقرب سواء الصيام أو النفقة والصدقة وذكر الله.

وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الافتاء المصرية، أن أفضل الأعمال في هذه الأيام التكبير والتسبيح ومناجاة الله والتقرب إليه بأن يكون المسلم في حالة دائمة من شكر الله، مشددًا على ضرورة اغتنام هذه الأيام.

وذكر أن الصيام من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن التسبيح وذكر الله أفضل وسائل تقرب العبد إلى ربه في العشر الأوائل من ذي الحجة.