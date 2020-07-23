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الإفتاء: شراء الأضحية "أونلاين" جائز شرعا بشرط عدم الغرر والجهالة

كتب:

سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسى
11:10 ص | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، إن شراء الأضحية "أونلاين" جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد تحريمه شرعا، وما دام أن الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني يشتمل على مُقوِّمات البيع الشرعي أركانًا وشروطًا مما يرتبط بالصيغة والعاقدين والمحل؛ فلا مانع منه شرعًا".

وأوضحت الدار في فتوى لها أن المقصود بالشراء "أون لاين" online: هو الشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمد على عرض البائع لتفاصيل المنتج وكيفية تسليمه.

وأضافت أن جمهور الفقهاء نصوا على صحة بيع العين الغائبة الموصوفة؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وهو المعتمد عن الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية.

وأشارت الدار إلى أنه إذا وُصِفت الأضحية عن طريق البائع بما يزيل الغَرَر والجهالة عند المشتري؛ فالبيع صحيح، إذا استكمل الشروط العامة للبيع، وللمشتري الرجوع على البائع في حالة عدم موافقة الصفة لواقع الأضحية التي اشتراها؛ فيثبت للمشتري ما يُسَمَّى "خيار فوات الوصف"، وهو حقُّ الفسخ لتخلف وصفٍ مرغوبٍ اشترطهُ العاقدُ في المعقود عليه.

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