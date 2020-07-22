رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. دار الإفتاء تذكر بفضائل العشر الأوائل من ذي الحجة

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
03:30 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
د. شوقي علام

د. شوقي علام

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلمين يمر عليهم في هذه الوقت من العام أفضل أيام الدنيا، وهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله جل وعلا "والفجر وليال عشر والشفع والوتر".

وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

وقالت الدار في فيديو الرسوم المتحركة إن نفحات الدَّهر لا تنتهي، وعطايا الرحمن ليس لها حد، وشعائر الإسلام تمدنا بما يقربنا إلى ربنا جَلَّ وعلا قال تعالى "كلًّا نمد هؤلاءِ وهؤلاء من عطاء ربِّك وما كان عطاء ربك محظورًا".

اقرأ المزيد:

دار الإفتاء المصرية: التبرع بجهاز تنفس صناعي يعتبر صدقة جارية

دار الإفتاء المصرية تنعى الشيخ محمود الطبلاوي: اللهم شفع فيه القرآن

دار الإفتاء المصرية تنعي عبد العزيز سيف النصر عضو كبار العلماء

دار الإفتاء المصرية: التحرش الجنسي من أفعال المنافقين

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية

البرلمان يرفض لقب "فضيلة المُفتي" بقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية