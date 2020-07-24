أسيوط تشارك في اجتماع لبحث تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير وتنمية القطاع السياحي الداخلي والخارجي، مشيراً إلى تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه الوصول للأهداف المرجوة من مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطويره والذي يتم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة.

في سياق متصل شارك عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي، مدير إدارة السياحة بالديوان العام لمحافظة أسيوط، في اجتماع مناقشة ملف تطوير رحلة العائلة المقدسة على مستوى الجمهورية عن طريق استخدام التقنية الحديثة وبرنامج تطبيق zoom على الهاتف المحمول والإنترنت في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وجرى خلال الاجتماع عرض تعريفي لجهود محافظة أسيوط في تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة خلال الفترة الماضية وخطة المحافظة، لتنفيذ المرحلة التالية من إنشاء لـ 4 بوابات للأديرة (الدير المحرق بالقوصية ، دير العذراء بدرنكة) وتطوير البوابة الخامسة وعمل 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة واعطاء نبذة مختصرة للسائح في الأديرة على اللوحات المعلوماتية.