الأرصاد : طقس السبت مائل للحرارة رطب والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، وأن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80 %.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 42 والصغرى 28، والأقصر العظمى 42 والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 والصغرى 31.