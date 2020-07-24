صدمة لمحمد صلاح في تصويت جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

حملت جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" مفاجأة من العيار الثقيل للاعب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بعدم حصوله على أي صوت في هذه الجائزة لهذا الموسم 2019-2020، والتي تم الإعلان عنها من قبل الكتاب المخولين باختيار أفضل لاعب في العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، فإن محمد صلاح، الذي نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي منذ موسمين، وحصده جائزة هداف البريميرليج في آخر موسمين، لم يحصد أي أصوات من قبل لجنة التصويت التي اختارت أفضل لاعب في الموسم الحالي.

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