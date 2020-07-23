هالة صدقي بعد فوز محمد صلاح بالدوري الإنجليزي: ربنا يسعده زي ما بيسعدنا

نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، تهنئة بعد استلامه الميدالية الذهبية خلال مراسم تتويج فريقه بطلا للدوري الإنجليزي، حيث ظهر حاملا علم مصر على أكتافه.

وكتبت صدقي: "صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالي وعالي وعالي وبمو صلاح".

وتابعت، "بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زي ما بيسعدنا جميعا.. اسم عربي عالمي".

وظهر صلاح في تتويج "الريدز" باللقب الغائب عن خزينة النادي منذ 30 عاما، في احتفالية استضافها ملعب "أنفيلد" عقب مباراة الفريق أمام تشيلسي في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.