بيطريون يقدمون نصائح قبل شراء الأضحية: يجب فحصها والتأكد من سلامتها

قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، اتفق الأطباء البيطريون على أنه هناك بعض الاشتراطات التي يجب على المواطنين اتباعها قبل شراء الأضحية، بسبب انتشار وسائل الغش من بعض التجار في تلك الفترة من كل عام، موضحين أنه يجب فحص الأضحية جيدًا قبل شرائها والتأكد من سلامتها الصحية.

"رمضان": العين البراقة وعدم وجود إفرازات سواء أنفية تدل على سلامة الأضحية

أوضح الدكتور عصام رمضان، رئيس لجنة الصحة وسلامة الغذاء والخبير الصحي بالأمم المتحدة، أنه يجب على المواطنين فحص الأضحية جيدًا قبل شرائها، والتأكد من سلامته الصحية وحيويته، وأن هناك عدة اشتراطات تدل على سلامة الأضحية منها العين البراقة، وعدم وجود إفرازات سواء أنفية أو شرجية "إسهال"، قائلا: "لازم الحيوان يكون متماسك، ولو شديته منه الصوف وطلع في الأيد بسهولة يبقى ده دليل على الضعف العام أو وجود ديدان داخلية، ولازم كمان تكون مشيته كويسة ومفيش عرج أو كسور".

وأكد "رمضان" أن هناك بعض التُجار يلجأون إلى العديد من وسائل الغش سواء من أجل زيادة وزن الأضحية، أو التلاعب في عمرها الحقيقي، مضيفًا: "بعض التجار بتحط للحيوان ملح في العليقة عشان يعطش ويشرب كتير وبالتالي لما يتوزن يطلع وزنه مرتفع من 5 إلى 10 كيلو بسبب كميات المياه الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه من أجل كشف ذلك الغش يجب الضغط على جانبي بطن الأضحية، وإذا صدر صوت المياه هذا يعني أن المعدة مملؤة بكميات كبيرة من المياه.

وأضاف "رمضان" أن الطريقة الأخرى من الغش وهي التلاعب بعمر الأضحية، يلجأ إليها بعض التجار من أجل تقليل عمر الحيوان كبير السن، لأن الصغير بطبيعة الحال أفضل وسعره أعلى، قائلا: "ممكن التاجر يجيب معجون أسنان ويبيض بيه أسنان الأضحية، أو أنه يبرد أسنانها عشان تظهر إنها صغيرة"، وينصح "الخبير الصحي" أنه يجب فتح فم الأضحية والتأكد من بياض الأسنان، لأنه في الأضحية صغيرة السن تكون أسنانها صغيرة وبيضاء، أما العجوز فتكون أسنانها مستديمة وتميل إلى اللون الأصفر، "وسائل الغش كتيرة ولازم اللي هيشتري ياخد باله منها".

"يحيى": الحيوان الطبيعي بيبقى نشيط وحيويته واضحة عليه.. واللي تعبان بيبقى خامل في مكانه

ويتفق معه الدكتور عصام يحيى، مدير إدارة ببا البيطرية بمحافظة بني سويف، موضحًا أنه يجب على المواطنين شراء الأضحية من الشوادر المعتمدة والمرخصة من خلال وزارة الزراعة، قائلا: "لو موجودة وقريبة من المواطنين لازم ياخدوا منها لأنها أفضل وأضمن بكتير، والحيوان اللي فيها بيبقى مكشوف عليه ومُطابقة للاشتراطات الصحية"، مؤكدًا أنه يجب التأكد من سلامة وصحة الأضحية والتي تكشفها لمعة العين وبراقتها، وعدم وجود إفرازات بالفم أو الأنف.

وأشار "يحيى" إلى أنه يجب الابتعاد عن الأضحية التي تمشي بعرج أو عينيها غير طبيعية، متابعًا: "الحيوان الطبيعي بيبقى نشيط وحيويته واضحة عليه من خلال الحركة المستمرة، لكن اللي تعبان أو شارب مياه كتيرة بيبقى خامل في مكانه"، مضيفًا أن بعض التجار تجعل الحيوان يشرب مياه كثيرة قبل ميعاد تسليمه إلى المواطن حتى يرتفع في الوزن.