بين الوجوب والسنة المؤكدة.. الأزهر يوضح حكمُ الأضحية

أجابت الصفحة الرسمية للأزهر عن سؤال حول حكمُ الأضحية بين الوجوب والسنة، قائلة: اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبينِ.

وأوضحت الصفحة أن المذهب الأول هو: "الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حقِّ الموسر، وهذا قولُ جمهور الفقهاءِ الشافعيَّةِ والحنابلةِ، وهو أرجحُ القولينِ عند مالكٍ، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قولُ أبي بكرٍ وعمرَ وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر".

وأضافت الصفحة: "المذهب الثاني: أنَّها واجبةٌ، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المرويُّ عن محمد وزُفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعةُ والليثُ بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه".