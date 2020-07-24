الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من "عناصر شرطة مجهولين" في أمريكا

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها مما جاء في تقارير حول احتجاز متظاهرين سلميين في الولايات المتحدة، على يد "عناصر شرطة مجهولين"، وأوضحت أن ذلك قد يضع المحتجزين خارج حماية القانون.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المحامين والصحفيين في الولايات المتحدة، يجب ألا يخضعوا للاحتجاز التعسفي أو لاستخدام القوة غير المبرر، وكذلك لا يمكن احتجاز المتظاهرين بشكل غير قانوني، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتحدثت تقارير عن احتجاز متظاهرين سلميين على أيدي "ضباط شرطة مجهولين"، ما اعتبره مكتب حقوق الإنسان "أمرا مثيرا للقلق، لأنه قد يضع المحتجزين خارج حماية القانون، وقد يؤدي إلى الاحتجاز التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان".