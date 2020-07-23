الأمم المتحدة تطالب بـ"دخل أساسي" مؤقت لـ2.7 مليار شخص

دعت هيئة تابعة للأمم المتحدة، اليوم، إلى توفير دخل أساسي مؤقت لفقراء العالم البالغ عددهم 7.‏2 مليار شخص، وسط جائحة فيروس كورونا.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا الإجراء يمكن أن يوقف انتشار الفيروس، من خلال السماح لمن يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة في 132 دولة نامية بالبقاء في منازلهم.

وأضاف أن سبعة من كل عشرة عمال في الدول الأكثر فقراً يكسبون المال حالياً من خلال الأسواق غير الرسمية ولا يمكنهم تحمل البقاء في المنازل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مدير البرنامج، أكيم شتاينر في بيان صحافي: "تتطلب الأوقات غير المسبوقة، إجراءات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة".

وأشارت تقييمات البرنامج إلى أن الأمر قد يتكلف 199 مليار دولار على الأقل لتوفير مثل ذلك الدخل الأساسي المضمون والمحدد بوقت.

وأوضح شتاينر أن "تجميد الديون الشامل لجميع الدول النامية، وفقاً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، سيسمح للدول بإعادة تخصيص هذه الأموال مؤقتاً في إجراءات طارئة لمكافحة آثار أزمة "كوفيد - 19".