"التنمية الثقافية" يدعم مكتبات الأقاليم والعاصمة الإدارية بـ 4 آلاف كتاب

منح قطاع صندوق التنمية الثقافية مؤخرا، مجموعة من الكتب المهمة والإصدارات الحديثة، لتزويد بعض المكتبات بالقاهرة والمحافظات، دعما منه للمكتبات العامة.

زود الصندوق، مكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد 4 آلاف كتابا من الإصدارات المهمة.

وخلال العام الحالي، تم دعم عدد من قصور الثقافة والجمعيات والمؤسسات والمدارس وهي:

جمعية الشرق بعرب غنيم "القاهرة"، قصر ثقافة العبور"القليبوبية"، قصر ثقافة شرق النيل "بني سويف"، قصر ثقافة شبين الكوم "المنوفية"، مؤسسة اصنع مهاراتك "القاهرة"، مكتبة طموه "الجيزة"، مدرسة المؤمن بمنشاة القناطر"القليوبية".

من ناحية أخرى، أهدت "أم كلثوم" كريمة الراحل الكبير نجيب محفوظ، دفعة جديدة من الأعمال المترجمة لوالدها، لتضاف إلى الكتب الموجودة بمتحف أديب نوبل "بتكية أبو الدهب" بالأزهر، بلغ عددها 400 كتاب، مترجمة إلى لغات: "الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الإيطالية، الروسية والنرويجية"، ليصل عدد كتب أديب نوبل المقتناة بالمتحف والتي ترجمت إلى مختلف اللغات حتى الآن، أكثر من 1000 كتاب.

الجدير بالذكر، أنه خلال العام 2019/ 2020، تم تزويد عدد من مكتبات قصور الثقافة والجمعيات والمؤسسات وهي: قصر ثقافة الأسمرات "القاهرة"، قصر ثقافة الرحمانية "البحيرة"، مكتبة الكنيسة المرقسية "الإسكندرية"، إذاعة البرنامج الثقافي "القاهرة"، كلية الأداب ببورسعيد، أكاديمية ناصر العسكرية، مدرسة العجمي الثانوية "الاسكندرية"، مكتبة مصر العامة بفاقوس "الشرقية"، مكتبة مصر العامة بالقصير "البحر الأحمر"، ليصل إجمالي ما تم إهدائه من قطاع الصندوق للمكتبات على مستوى مصر، أكثر من 20 ألف كتاب.