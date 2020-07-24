غرفة الجيزة التجارية توضح ملامح صرف منحة الـ200 جنيه لبطاقات التموين

أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أطلقتها الدولة، جاءت داعمة للصناعة المصرية فى وقت مهم جدا، خاصة فى ظل الركود الصناعي والتجاري الذي تأثر بشدة بأزمة فيروس كورونا.

وكشف أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن عدد السلع المتوفرة حتى الآن على المنصة، 4200 سلعة مُصنعة محليا، وعدد التجار المشتركين بالمبادرة 1200 تاجر و144 مصنع، ويتمثل دور الغرف التجارية فقط، في توفير التجار والمصنعين للاشتراك بالمبادرة.

وأضاف أن جميع المشتركين بالمبادرة من التجار والصناع، سيمنحون المواطن نسبة خصم 20% على المنتجات، وهذا سيجعل جميع المواطنين، يستفيدون من المبادرة، فضلا عن استفادة المواطن الحامل لبطاقة التموين، بخصم إضافي يتمثل فى 10% من إجمالى قيمة الفاتورة، وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقه الواحدة، التى تتضمن 5 أفراد، بحيث يمنح كل فرد، قيمة خصم 200 جنيه، وأما إذا كانت قيمة الفاتورة على سبيل المثال ألف جنيه فقط، سيتم خصم 100 جنيه، وهي تمثل 10% من قيمة الفاتورة.

وأشار "عضو مجلس الإدارة"، إلى أنه سيتم منح كل مشترك من التجار، اسم مستخدم وكلمة مرور، لتسجيل أصحاب البطاقات، لتسجيلها على المنصة عند استخدام المواطن لبطاقه التموين، حيث يمنح هذا الخصم لمرة واحدة فقط.

وكشف "الرفاعي"، أن قيمة ما ستتحمله الدولة لدعم المواطنين من خلال المبادرة من الموازنة العامة، يصل لنحو 12 مليار و250 مليون جنيه، لدعم المنتجات المعمرة وغير المعمرة، عدا السلع الغذائية والسيارات، حيث أن المستهدف هو ما تم تصنيعه محليا.

وأوضح أن دور وزارة التموين فى المبادرة، يقوم على توفير قاعدة البيانات لوزارة المالية، التي سيتم الانتهاء من دمجها للمنصة خلال ساعات، وقبل انطلاق المبادرة الأحد المقبل، حيث سيستفيد من المبادرة، نحو 22 مليون بطاقة تموينية.