حملات بأحياء القاهرة لإزالة مخالفات البناء

شهدت أحياء محافظة القاهرة حملات عدة ضمن الموجة 16، لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

وشن حي النزهة حملة كبرى شملت إزالة الأعمال المخالفة بشارع هيئة الميناء، لقيام المخالف بالتعدي على خط التنظيم.

وجرى إزالة كافة المخالفات وتحرير محضر للمخالف، وعرضة على النيابة العسكرية، كما تم إيقاف أعمال مخالفة دون ترخيص بالمحل الكائن أسفل عقار بالشيراتون والتحفظ على المعدات وتحرير محضر للمخالف وإحالته إلى النيابة العسكرية.

وأوقفت أجهزة الحي أعمال تركيب برج محمول لإحدى شركات الاتصالات، أعلى سطح العقار بشارع محمد رمزي دون ترخيص.

في سياق متصل، أوقف حي حدائق القبة أعمال لبناء مخالف بشارع روفائيل سليمان، كما جرى إزالة تعديات على أملاك الدولة بشارع ترعة الجندي وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

كما شهد حي دار السلام، إزالة مخالفات بشارع أمين محمد متفرع من شارع 9 أمام محطة مترو حدائق المعادي.

وفى حي غرب مدينة نصرتم إزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة بمنطقة عمارات صف الضباط بالحى السادس، كما قام حي البساتين بإيقاف أعمال مخالفة بشارع ٢٦٩ من شارع النصر المعادي الجديدة.