نائب محافظ القاهرة: تطوير مسار آل البيت يحظى باهتمام كبير

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن تطوير مسار آل البيت يحظى باهتمام كبير في ضوء إحياء المناطق التاريخية والأثرية والاهتمام بها وإظهار جمال وقيمة المناطق التاريخية بمحافظة القاهرة مما يترتب عليه جذب السياحة الداخلية والخارجية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لتفقد مسار آل البيت من شارع الأشراف ومتحف جايراندرسون ومشهد السيدة رقية وقبة شجرة الدر.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه من ضمن الأعمال التي تمت بمتحف جاير اندرسون، إزالة المخلفات أمام المتحف وجارى اقتراح مشروع إنشاء مسجد ودار مناسبات ورفع كفاءة مقام السيدة رقية، مؤكدة على أهمية إحياء التراث والتاريخ وإظهار اللمسة الجمالية إلى جانب المساهمة ولو بجزء بسيط في جذب السياحة للبلاد وكل ذلك يندرج ضمن الواجب الوطني.