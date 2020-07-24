النيابة تستجوب متهما في مقتل شهيد الشهامة بالدقهلية

استجوبت النيابة العامة، المتهمين، البالغين من العمر 16 سنة، واعترف أحدهم بتشاجره ومتهم آخر مع المجني عليه، إسلام سعد 18 سنة، في اليوم السابق على الواقعة، لظن الأخير تعرضهما لشقيقته، في مركز بلقاس بالدقهلية.

ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ، إلا أنه واثنين من المتهمين، استوقفوا المجني عليه في اليوم التالي، حال مروره بهم بالطريق العام لمعاتبته على ما جرى بينهم في اليوم السابق، ونشبت مشاجرة بينهم ضرب خلالها أحد المتهمين المجني عليه بـ"جنزير"، وخلال محاولة الأخير الدفاع عن نفسه بمفتاح دراجته الآلية، أشهر هو سلاحا أبيض "كتر"، في وجه المجني عليه، الذي اقترب منه، فأصابه بالسلاح في صدره، ووالى باقي المتهمين التعدي عليه ضربا بما بحوزتهم من أسلحة بيضاء.

كانت النيابة العامة، تلقت إخطارا بوصول المجني عليه إلى المستشفى، مصابا بجرحين نافذين يسار صدره، فانتقلت لسؤاله، لكنه توفى قبيل ذلك فناظرت جثمانه، وتبينت ما به من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، لبيان إصاباته وكيفية حدوثها.

وسألت النيابة العامة، والد المجني عليه وعمه، اللذين شهدا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين لتعرضهم لشقيقته، ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ، إلا أن المتهمين تعدوا على المجني عليه في اليوم التالي، محدثين إصابته التي أودت بحياته، وقد دل المجني عليه والده على من تعدى عليه قبيل وفاته.

وعثرت النيابة العامة، خلال معاينتها مسرح الحادث على "كاميرا مراقبة"، مثبتة بإحدى المحال سجلت الحادث، فتحفظت عليها، وتعكف على مشاهدتها ومواجهة المتهمين بها.

وأكدت تحريات الشرطة، ارتكاب المتهمين الواقعة إثر الشجار الواقع بين اثنين منهم وبين المجني عليه في اليوم السابق على وفاته لتعرضهم لشقيقته، وأرشد "المتهم المقر بالواقعة" الشرطة، عن أحد الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال"، استخدم في الواقعة.وأمرت النيابة العامة، استكمالا للتحقيقات، ضبط متهم هارب، وضبط باقي الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، بإرشاد المتهم المقر بها، واستدعاء شهود على الواقعة لسؤالهم.

يشار إلى أن الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث مركز الستاموني، انتقل إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع إسلام سعد 18 سنة، نتيجة التعدي عليه، بسلاحه بيضاء، وتبين أن المتهمين عبدالرحمن ا 17 سنة، وإسلام ط 18 سنة.

وكشفت التحريات بأن ترجع أسباب الواقعة أثناء معاكسة المتهم الأول لشقيقة المجني عليه، بشرفة منزلهم، قام المجني عليه بتعنيف المتهم الأول واهانته له وسط الشارع عما بدر منه.

واستعان المتهم الأول بالثاني، وتربصا بالمحنى عليه، وتعديا عليه بالضرب والطعن، بسلاح أبيض (مطواة)، وتلقى المجني عليه طعنه نافذة بالقلب، لفظ أنفاسه الأخيرة إثرها، وتم نقله لمشرحة مستشفى بلقاس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.