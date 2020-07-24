تموين مطروح: توافر المواد الغذائية والبترولية والسلع التموينية بالعيد

أعلن المهندس سيد أبواليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، توافر المواد الغذائية والبترولية والسلع التموينية، لاستيعاب حجم الإقبال على مطروح خلال عيد الأضحى، مع توافر منافذ لتوزيع السلع الغذائية على المواطنين، وتحديد مواقعها والإعلان عنها.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بالتنسيق بين مديرية التموين ومركز مدينة مرسى مطروح، للتأكيد على صيانة ثلاجات سوق علم الروم، والإسراع فى إقامة المعرض اللوجيستى لبيع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، للتخفيف عن المواطنين.

ونبه "شعيب"، على أهمية التنسيق مع أصحاب محطات الوقود، بشأن توجه الدولة نحو تحول السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى، والتأكيد على إمكانية دعم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لهم، مع تكثيف المرور، وشن حملات على الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.